Месси стал спортсменом года

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси стал спортсменом 2022 года по версии L’Equipe

Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского ПСЖ Лионель Месси стал спортсменом 2022 года по версии L’Equipe. Об этом сообщается на сайте французского издания.

На втором месте расположился партнер Месси по ПСЖ Килиан Мбаппе. Третье место занял испанский теннисист Рафаэль Надаль. Четвертым стал бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул, а пятым — нидерландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен.

Награда лучшему спортсмену мира присуждается L’Équipe с 1975 года. Рейтинг определяется по итогам тайного голосования журналистов издания.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. В решающем матче против команды Франции форвард реализовал одиннадцатиметровый в основное время, а также отметился одним забитым мячом в дополнительное время и голом в серии пенальти. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.