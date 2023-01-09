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20:26, 9 января 2023Мир

Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявленное Россией перемирие

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал правильным шагом объявленное Россией перемирие

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Объявленное Россией на Украине перемирие в период православного Рождества было правильным шагом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Война — это плохо, а мир — это хорошо. Мы хотели бы видеть мир по соседству с нами на Украине как можно скорее, и мы знаем, что путь к миру лежит через прекращение огня и мирные переговоры. Поэтому мы приветствуем все, что помогает прекращению огня (...) И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем видеть именно такие намерения, а не эскалацию военных действий», — заключил глава МИД.

Ранее 5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

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Виктория Кондратьева
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