Новый главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде

Тренер сборной Португалии Мартинес заявил, что поговорит с Роналду о его будущем в команде

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем форварда «Ан-Насра» Криштиану Роналду в национальной команде. Об этом сообщает AS.

Специалист подчеркнул, что не будет принимать поспешных решений. «Роналду заслуживает уважения после 19 лет в составе сборной. Я поговорю с ним, как и со всеми футболистами из заявки сборной Португалии на ЧМ-2022», — рассказал Мартинес.

Испанский тренер возглавил сборную Португалии 9 января. С 2014 по 2022 год Мартинес работал с национальной командой Бельгии.

Роналду дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года. В составе национальной команды он провел 196 матчей, в которых забил 118 мячей. Вместе с португальцами форвард стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций УЕФА.