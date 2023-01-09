Стал известен новый главный тренер сборной Португалии

Федерация футбола Португалии назначила Роберто Мартинеса на пост главного тренера команды

Федерация футбола Португалии (FPF) назначила Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на сайте организации.

49-летний испанский специалист с 2014 по 2022 год работал со сборной Бельгии. Он привел команду к бронзе чемпионата мира 2018 года.

15 декабря стало известно, что главного тренера португальцев Фернанду Сантуша уволили после вылета команды в четвертьфинале мундиаля 2022 года в Катаре. FPF поблагодарила тренера за проделанную работу.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко. Встреча завершилась со счетом 0:1.