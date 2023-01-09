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15:30, 9 января 2023Спорт

Стал известен новый главный тренер сборной Португалии

Федерация футбола Португалии назначила Роберто Мартинеса на пост главного тренера команды

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Федерация футбола Португалии (FPF) назначила Роберто Мартинеса на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на сайте организации.

49-летний испанский специалист с 2014 по 2022 год работал со сборной Бельгии. Он привел команду к бронзе чемпионата мира 2018 года.

15 декабря стало известно, что главного тренера португальцев Фернанду Сантуша уволили после вылета команды в четвертьфинале мундиаля 2022 года в Катаре. FPF поблагодарила тренера за проделанную работу.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко. Встреча завершилась со счетом 0:1.

Дарья Коршунова
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