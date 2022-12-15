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21:17, 15 декабря 2022Спорт

Сборная Португалии по футболу уволила главного тренера

Сборная Португалии по футболу уволила главного тренера Фернанду Сантуша после ЧМ-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

Сборная Португалии по футболу уволила главного тренера Фернанду Сантуша после вылета команды в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны (FPF).

Контракт 68-летнего специалиста действовал до 2024 года. Отмечается, что стороны договорились о досрочном расторжении договора после неудачи команды на турнире в Катаре. FPF поблагодарила тренера за проделанную работу.

10 декабря Португалия проиграла сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Во время турнира сообщалось о конфликте Сантуша с капитаном португальцев Криштиану Роналду, которого тренер не выпустил в стартовом составе на матчи плей-офф.

Сантуш возглавлял сборную Португалии с сентября 2014 года. Он привел команду к победе на чемпионате Европы-2016 и в Лиге наций 2019 года.

Анастасия Борисова
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