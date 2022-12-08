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13:39, 8 декабря 2022Спорт

Роналду угрожал уехать с ЧМ из-за непопадания в стартовый состав сборной

Роналду угрожал уехать с ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером сборной Португалии Сантушем

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Нападающий Криштиану Роналду угрожал уехать с чемпионата мира-2022 в Катаре из-за конфликта тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем. Об этом стало известно Record.

По данным источника, форвард был недоволен решением специалиста, который не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала с Швейцарией. Роналду счел, что тренер пошел на поводу у общественности, которая не желала видеть его на поле с первых минут. В итоге футболист остался в расположении команды.

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3 декабря 2022

Ранее невеста Роналду Джорджина Родригес назвала позором решение Сантуша. «Пока 11 футболистов пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Фанаты не перестают поддерживать тебя и выкрикивают твое имя», — обратилась она к жениху.

Сборная Португалии разгромила национальную команду Швейцарии со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

Во время матча группового этапа с Южной Кореей (1:2) Роналду предъявил претензии Сантушу. «Ты так спешишь вытащить меня [с поля]!» — обратился он к тренеру. В свою очередь Сантуш выразил недовольство поведением игрока и отметил, что во время матча ничего не слышал, а о претензиях нападающего узнал постфактум.

Дарья Коршунова
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