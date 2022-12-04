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18:19, 4 декабря 2022Спорт

Роналду выразил недовольство тренером сборной Португалии

Роналду выразил недовольство тренером сборной Португалии Сантушем из-за замен в матчах ЧМ

Фото: John Sibley / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил недовольство тренером национальной команды Фернанду Сантушем из-за игрового времени на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Correio da Manhã.

«Ты так спешишь вытащить меня [с поля]», — с такой фразой Роналду эмоционально обратился к Сантушу после замены в матче с Южной Кореей (1:2). В Федерации футбола Португалии отметили, что не хотят обсуждать спорные моменты и сосредоточены только на предстоящих играх.

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37-летний Роналду был заменен во всех трех матчах группового этапа мундиаля. В матче против Ганы (3:2) он ушел с поля на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) — на 82-й, против Южной Кореи — на 65-й.

Португальцы заняли первую строчку в группе H и вышли в плей-офф. В 1/8 финала команда сыграет против сборной Швейцарии.

Дарья Коршунова
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