Тренер сборной Португалии выразил недовольство поведением Роналду

Тренер сборной Португалии Сантуш выразил недовольство поведением Роналду в игре ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство поведением форварда команды Криштиану Роналду после замены в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (ЧМ-2022) с Южной Кореей. Об этом сообщает AS.

Специалист отметил, что во время игры ничего не слышал, а о претензиях нападающего узнал постфактум. «Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды», — заявил Сантуш.

4 декабря стало известно, что Роналду во время матча с Южной Кореей предъявил претензии Сантушу. «Ты так спешишь вытащить меня [с поля]!» — обратился Роналду к тренеру.

Игра прошла 4 декабря и завершилась победой Южной Кореи со счетом 2:1. Роналду вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 65-й минуте.