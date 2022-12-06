Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2022 года

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Португалии разгромила национальную команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лусаиле на одноименном стадионе и завершилась со счетом 6:1. Хет-триком отметился нападающий Гонсалу Рамуш, появившийся в стартовом составе вместо форварда Криштиану Роналду. Также у португальцев забили защитники Пепе и Рафаэл Геррейру, и нападающий Рафаэл Леао. Единственный мяч в составе Швейцарии забил защитник Мануэль Аканджи.

Роналду остался вне стартового состава на матч 1/8 финала турнира. Он появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

В четвертьфинале Португалия встретится с командой Марокко, переигравшей в послематчевой серии пенальти испанцев (3:0). Матч пройдет 10 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты ЧМ-2022. Кроме Португалии и Марокко, Нидерланды сыграют с Аргентиной, Хорватия — с Бразилией, а Англия — с Францией.

