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21:47, 6 декабря 2022Спорт

Роналду остался вне стартового состава на матч 1/8 финала чемпионата мира

Криштиану Роналду остался вне стартового состава на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался вне стартового состава на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре против национальной команды Швейцарии. Составы доступны в Twitter команды.

Вместо Роналду на поле появится 21-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. До этого Роналду начинал все три матча в стартовом составе. На его счету один гол с пенальти в матче первого тура группового этапа ЧМ против Ганы.

5 декабря главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство поведением Роналду после замены в матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Южной Кореей. Специалист отметил, что во время игры ничего не слышал, а о претензиях нападающего о слишком ранней замене узнал постфактум.

Встреча между Португалией и Швейцарией пройдет 6 декабря. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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