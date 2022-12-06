Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подобного результата команда добилась впервые в истории. В последний раз африканцы играли в плей-офф мундиаля в 1986 году. Тогда они проиграли сборной ФРГ в 1/8 финала со счетом 0:1.

На турнире 2022 года в Катаре сборная Марокко оказалась сильнее команды Испании в послематчевой серии пенальти — 3:0. Основное и дополнительное время матча, прошедшего в городе Эр-Райян на стадионе «Эдьюкейшн Сити», завершилось без голов.

На следующей стадии турнира марокканцы встретятся с победителем встречи между Португалией и Швейцарией. Матч пройдет 6 декабря в 22:00 по московскому времени.

