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21:10, 6 декабря 2022Спорт

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Подобного результата команда добилась впервые в истории. В последний раз африканцы играли в плей-офф мундиаля в 1986 году. Тогда они проиграли сборной ФРГ в 1/8 финала со счетом 0:1.

На турнире 2022 года в Катаре сборная Марокко оказалась сильнее команды Испании в послематчевой серии пенальти — 3:0. Основное и дополнительное время матча, прошедшего в городе Эр-Райян на стадионе «Эдьюкейшн Сити», завершилось без голов.

На следующей стадии турнира марокканцы встретятся с победителем встречи между Португалией и Швейцарией. Матч пройдет 6 декабря в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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