Сборная Испании проиграла Марокко по пенальти и осталась без четвертьфинала ЧМ

Сборная Испании проиграла Марокко по пенальти и осталась без четвертьфинала ЧМ-2022

Сборная Испании проиграла национальной команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 году в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в городе Эр-Райян на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и завершилась со счетом 0:3 в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось без голов. Таким образом, сборная Марокко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а испанцы остались без 1/4 финала.

На следующей стадии турнира марокканцы встретятся с победителем встречи между Португалией и Швейцарией. Матч пройдет 6 декабря в 22:00 по московскому времени.

Сборная Марокко впервые за 36 лет вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда заняла первое место в группе F, опередив Хорватию, Бельгию и Канаду. Испанцы вышли со второго места в группе с японцами, костариканцами и немцами. Они выигрывали мундиаль в 2010 году.