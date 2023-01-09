Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:03, 9 января 2023Россия

Стали известны подробности крушения Ан-2 в НАО

ТАСС: четыре человека получили травмы при крушении Ан-2 в НАО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Четыре человека получили травмы при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в понедельник, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Травмы получили четыре человека, детей среди них нет. Один из двух погибших — пилот», — сказал собеседник агентства, сославшись на данные, полученные от пассажиров борта.

О происшествии стало известно 9 января. Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. На данный момент известно о двух погибших, к месту следует группировка спасателей на снегоходах и на вертолете.

16 декабря вертолет Ми-8 упал и загорелся при посадке в аэропорту «Байкал» в Бурятии. На борту находились три члена экипажа — они погибли. Глава российского региона Алексей Цыденов заявил, что предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала ошибка пилотов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
Известная компания выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат
Россиянин описал полет в самолете с вырванной дверью фразой «чуть не сдуло»
Многодетную россиянку осудят за убийство новорожденной дочери
На Украине появилась петиция с призывом лишить мандатов депутатов оппозиции
Украинской армии предсказали «ледовую мясорубку» в случае форсирования Днепра
Wildberries захотели наказать за продажу товаров с символикой украинской команды
Новый главный тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде
Стали известны подробности крушения Ан-2 в НАО
Великое вымирание связали с истощением озонового слоя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.