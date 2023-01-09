Стали известны подробности крушения Ан-2 в НАО

ТАСС: четыре человека получили травмы при крушении Ан-2 в НАО

Четыре человека получили травмы при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в понедельник, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Травмы получили четыре человека, детей среди них нет. Один из двух погибших — пилот», — сказал собеседник агентства, сославшись на данные, полученные от пассажиров борта.

О происшествии стало известно 9 января. Авария произошла в десяти километрах от поселка Каратайка. На данный момент известно о двух погибших, к месту следует группировка спасателей на снегоходах и на вертолете.

16 декабря вертолет Ми-8 упал и загорелся при посадке в аэропорту «Байкал» в Бурятии. На борту находились три члена экипажа — они погибли. Глава российского региона Алексей Цыденов заявил, что предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала ошибка пилотов.