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16:24, 9 января 2023Мир

В Бразилии задержали 1,2 тысячи человек при ликвидации лагеря протестующих

Силовики в Бразилии задержали 1,2 тысячи человек при ликвидации лагеря протестующих

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Силовики в Бразилии задержали 1,2 тысячи человек при ликвидации лагеря протестующих сторонников бывшего президента республики Жаира Болсонару. Об этом сообщает телеканал Globo.

«Военная полиция федерального округа и армия проводят операцию в штабе армии в Бразилиа в понедельник утром... Вскоре после 9 утра в понедельник (15.00 по Москве) участников начали вывозить с места проведения акции примерно на 40 автобусах... вывезено уже около 1,2 тысячи человек», — передает телеканал.

Задержанных демонстрантов отправили на юг федерального округа Бразилии, где их проверит полиция.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает действия зачинщиков беспорядков в Бразилии и поддерживает усилия президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы по восстановлению порядка.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

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Анжелика Бережная
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