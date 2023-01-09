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14:50, 9 января 2023Мир

В Польше раскрыли масштаб поставок танков Leopard Украине

ZET: власти Польши заявили о символических масштабах поставок танков Leopard Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава может поставить Киеву символическую партию танков Leopard. Об этом заявил советник президента и глава Бюро по международной политике Польши Бюро Якуб Кумох в эфире польского радио ZET.

«Дело находится на рассмотрении», — прокомментировал Кумох новость о возможной передаче Украине танков. По словам дипломата, «речь идет о символической поддержке» в несколько десятков единиц техники.

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Он добавил, что Польша может оказать подобную помощь Украине только в рамках коалиции стран, имеющих на вооружении танки Leopard. «Польша может стать частью коалиции, но сама, в одиночку, ничего делать не будет», — отметил он.

Советник польского президента подчеркнул, что разговоры «о том, что Польша отдаст несколько десятков или сотен танков, — это абсурд, создание альтернативной реальности».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует передавать Киеву танки Leopard.

До этого стало известно, что с начала российской спецоперации на Украине Польша передала Киеву более 200 танков Т-72. Взамен Варшава закупила в США 250 и 180 танков Abrams различных модификаций и 1000 танков К2 в Южной Корее. Кроме того, на вооружении польской армии состоят 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5.

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Глеб Бажуткин
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