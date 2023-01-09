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19:18, 9 января 2023Из жизни

Принц Гарри отказался расставаться со своими титулами

Принц Гарри заявил, что не видит смысла в отказе от титулов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В телепередаче 60 minutes принц Гарри заявил, что не видит смысла расставаться со своими титулами. Текст интервью приводится на сайте CBS News.

«Почему вы не отказались от титулов герцога и герцогини?» — спросил интервьюер у принца. «И что этот отказ изменит?» — ответил тот.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В то же время они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских, барона и баронессы Килкил и графа и графини Дамбартон, пожалованные им королевой Елизаветой II в 2018 году.

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Противники Гарри и Меган неоднократно требовали лишить их титулов. В 2020 году консервативные политики обращались к королеве Елизавете II с просьбой отобрать у них титулы за попытку вмешательства в американскую политику. В 2021 году десятки тысяч британцев подписали петицию о лишении титулов, созданную королевским биографом леди Колин Кэмпбелл. В 2022 году короля Карла III призывали оставить Гарри и Меган без титулов после того, как они получили премию за борьбу с расизмом. Все обращения были оставлены без ответа.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Олег Парамонов
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