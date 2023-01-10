CAS объяснил отклонение апелляции РФС на отстранение российских команд

В CAS заявили, что отстранение российских футбольных команд и сборных было разумным

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал мотивировочную часть решения об отклонении апелляции Российского футбольного союза (РФС) на отстранение российских команд от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте суда.

В CAS заявили, что решение об отстранении сборной России и отечественных клубов было разумным. Отмечается, что оно было вызвано целями обеспечения безопасности соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков были отклонены в июле 2022 года. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.

Российский футбол столкнулся с изоляцией из-за решений ФИФА и УЕФА. Сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а клубы не имеют возможности выступать в еврокубках.