В России рассказали о преимуществах снайперского оружия в ходе СВО

Военный историк Кнутов: российское снайперское оружие производится с опытом СВО

Российское снайперское оружие производится с опытом специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям» рассказал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что для российской армии начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО. По его словам, это оружие выпускается с учетом опыта, полученного в ходе СВО, что позволяет учесть все преимущества российского и западного подходов.

«Мы захватываем снайперские винтовки, например, американские или итальянские, изучаем их преимущества, разрабатываем свои и запускаем небольшими партиями для того, чтобы посмотреть, как они себя показывают в ходе боевых действий», — отметил специалист.

Кнутов добавил, что одной и приоритетных задач снайпера является, в частности, вывод из строя легкобронированной техники противника. «Снайпер, например, может попасть в триплексы боевой машины пехоты или танка, и от одного выстрела снайпера техника становится обездвижена и требует серьезного ремонта. Такая же история с системами ПВО», — сказал эксперт.

В сентябре РИА Новости со ссылкой на компанию Lobaev Arms сообщило, что снайперы союзных сил в ходе СВО уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.