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Снайперы ликвидировали из винтовки «Сумрак» десятки целей на Украине

Снайперы ликвидировали десятки целей на Украине с помощью винтовок SVLK-14S «Сумрак»

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак» несколько десятков высокоприоритетных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика Lobaev Arms.

Отмечается, что винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность.

«В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — сообщили в компании.

Разработчик добавил, что снайперскими подразделениями в ходе спецоперации используются вместе несколько различные модели винтовок Lobaev Arms. Так, совместно с «Сумраком» применяются TSVL-8 M1 «Сталинград» под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 «Опустошитель» с патроном .50 BMG.

В компании подчеркнули, что тактика применения винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, переосмысленном с учетом характера и специфики спецоперации.

В августе основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что иностранных заказчиков интересуют российские дальнобойные снайперские винтовки компании. «Что касается именно экспорта, то [есть] большой интерес к нашим снайперским винтовкам в калибрах .375 и .408 CheyTac СВЛК-14 — сейчас уже -20 — "Сумрак", к "Севастополю" DXL-4 и к "Опустошителю" DXL-5», — сказал он

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Марина Совина
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