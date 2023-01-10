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17:49, 10 января 2023Спорт

Роналду получит 200 миллионов за поддержку заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Роналду получит 200 миллионов евро за поддержку заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта за право провести чемпионат мира 2030 года по футболу. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, за поддержку заявки 37-летний футболист получит 200 миллионов евро. Также за право принять чемпионат мира поборются Португалия, Испания и Украина (совместно), Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили (совместно), а также Марокко.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата португальца с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Выбор страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года состоится на 74-м конгрессе Международной федерации футбола. Он пройдет в начале 2024 года.

Анастасия Борисова
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