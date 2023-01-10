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14:59, 10 января 2023Спорт

Рабочей группе УЕФА по возвращению России в турниры предрекли трудности

Депутат Свищев заявил, что УЕФА будет нелегко вернуть российских футболистов в турниры

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) невыгодно терять Россию, а страна заинтересована в возможности полноценных выступлений на международной арене и участии в Еврокубках. Тем не менее, вернуть отечественных футболистов в европейские турниры будет непросто, считает член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек трудности рабочей группе УЕФА по возвращению России в международные турниры.

«Понятно, что терять такую перспективную и интересную страну как Россия для УЕФА невыгодно. Так же как и нам не хотелось бы потерять возможность играть в Еврокубках. У нас богатейшие клубы с перспективными игроками, так что наладить отношения и вернуть Россию в интересах обеих сторон. Другое дело, что добиться этого будет непросто», — заметил Свищев.

Русофобская кампания, в том числе, и в спорте, по словам депутата, находится на своем пике. Существуют страны, которые будут выступать категорически против участия российских спортсменов в международных турнирах.

«Даже рабочая группа УЕФА окажется в довольно затруднительном положении. Но надо отдать должное и этой организации, и Российскому футбольному союзу: они ведут продуктивный диалог, не закрывают двери и пытаются решить вопрос», — отметил политик.

Российский футбольный союз (РФС) в конце 2022 года оплатил ежегодный взнос за членство в Европейском футбольном союзе (УЕФА). Также сообщалось, что организация планирует создать рабочую группу по возвращению российского футбола в международные турниры.

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Наталия Белова
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