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23:00, 9 января 2023Спорт

Стало известно об оплате РФС взноса за членство в УЕФА

«РБ Спорт»: РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА за 2023-й год

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский футбольный союз (РФС) в конце 2022 года оплатил ежегодный взнос за членство в Европейском футбольном союзе (УЕФА). Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, сумма составила 250 швейцарских франков, что равняется примерно 19 тысячам рублей. Отмечается, что РФС тем самым оплатил свое пребывание в УЕФА в 2023 году.

30 декабря 2022 года РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. При этом УЕФА выступает против желания России покинуть организацию.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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