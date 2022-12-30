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15:53, 30 декабря 2022Спорт

Стали известны итоги обсуждения перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

«Чемпионат»: исполком РФС создал рабочую группу о переходе в Азиатскую конфедерацию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Члены исполкома Российского футбольного союза (РФС) не приняли решение о переходе в Азиатскую конфедерацию. Итоги обсуждения стали известны «Чемпионату» и «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение необходимо завершить к марту 2023 года. Отмечается, что окончательного решения о переходе в Азию принято не было.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в Азиатскую конфедерацию. Отмечалось, что УЕФА выступил против этой инициативы. При этом Международная федерация футбола не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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