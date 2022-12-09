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18:49, 9 декабря 2022Спорт

Стала известна дата обсуждения перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

РФС обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола на исполкоме 23 декабря

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Стала известна дата исполкома Российского футбольного союза (РФС). Информация опубликована на сайте РФС.

Исполком состоится 23 декабря и начнется в 12:00. Полная повестка мероприятия на данный момент не называется. Однако ранее президент РФС Александр Дюков сообщал, что на ближайшем исполкоме будет обсуждаться переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

27 ноября Дюков высказался о возможном выходе организации из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть», — отметил он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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