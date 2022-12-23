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11:19, 23 декабря 2022Спорт

Стала известна позиция УЕФА по переходу России в Азиатскую конфедерацию

«Чемпионат»: УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Позиция организации стала известна «Чемпионату».

По информации источника, УЕФА считает, что после снижения напряженности геополитической обстановки российский футбол сможет снова интегрироваться в европейский. В организации посчитали, что уход России станет большим репутационным ударом.

Ранее 23 декабря стало известно, что УЕФА проведет турнир для юношеских сборных в России в мае 2023 года. Отмечается, что договоренности об этом были достигнуты с союзом несколько месяцев назад.

23 декабря РФС проведет заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возможность ухода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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