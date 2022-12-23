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00:30, 23 декабря 2022Спорт

УЕФА проведет турнир в России

РБК: УЕФА проведет турнир для юношеских сборных команд в России в мае 2023 года
Глава УЕФА Александр Чеферин

Глава УЕФА Александр Чеферин. Фото: Silvia Lore / Globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет турнир в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в организации и Российском футбольном союзе (РФС).

По информации издания, в мае 2023 года в Волгограде состоятся международные соревнования для юношеских сборных команд, входящие в программу УЕФА для юношей и девушек до 16 лет. Отмечается, что договоренности о проведении турнира были достигнуты с союзом несколько месяцев назад.

23 декабря РФС проведет заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возможность ухода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что это возможность, которую нельзя исключать.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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