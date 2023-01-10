Названа портящая сексуальную жизнь деликатная причина

Metro: многие люди с синдромом раздраженного кишечника избегают секса

Многие люди, страдающие из-за синдрома раздраженного кишечника (СРК), избегают секса. Издание Metro назвало это заболевание деликатной причиной, портящей сексуальную жизнь.

Исследования подтверждают, что у большинства людей с СРК качество интимной жизни ниже, чем у здоровых людей. При этой болезни каждый четвертый мужчина и почти такая же доля женщин стараются и вовсе избегать сексуальных контактов. Многие из них стесняются рассказать правду о здоровье своим партнерам.

25 процентов мужчин и 22 процента женщин избегают секса из-за симптомов СРК

Специалист по знакомствам Джессика Олдертон уверена, что в серьезных отношениях правда важна. «Если вы ищете разные причины не заниматься сексом, ваш партнер может почувствовать себя ненужным, — предупредила она. — Это может привести к чувству незащищенности и даже обиды, что обострит отношения».

у 62 процентов людей с СРК сексуальная жизнь становится хуже

Олдертон рекомендует быть честными, открытыми и прямолинейным. По ее словам, никто не обязан рассказывать о своем СРК в самом начале отношений, но если человек связывает будущее с этим партнером, придется раскрыть правду.

Специалист по отношениям рассказала, что СРК — нередкая болезнь. Только в Великобритании им страдают около 20 процентов населения. По мнению Олдертон, если партнер не может справиться с легким разговором о дефекации, возможно, это не тот человек, с кем стоит строить отношения.

Ранее онколог Зоуи Уильямс рассказала, как отличить синдром раздраженного кишечника от рака. Она пояснила, что колоректальный рак сопровождается кровью в стуле и болью в животе.