ООН призвала разблокировать коридор до Нагорного Карабаха

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал разблокировать Лачинский коридор для передвижения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал разблокировать для передвижения Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, цитирует «Арменпресс».

«Генеральный секретарь подтверждает свои призывы к деэскалации напряженности и обеспечению свободного и безопасного передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, он выражает свою поддержку посредническим усилиям», — сказано в заявлении.

Как утверждает Дюжаррик, представительства ООН в Армении и Азербайджане поддерживают открытую связь с властями стран и международными организациями. Также они готовы отреагировать, если поступит обращение и позволят условия.

Лачинский коридор был перекрыт 12 декабря. Азербайджанские экоактивисты требовали завершить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. 13 декабря в Министерстве обороны России сообщили о проведении переговоров о возобновлении работы коридора. 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не осуществляют контроль за указанной территорией.