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10:36, 10 января 2023Бывший СССР

ООН призвала разблокировать коридор до Нагорного Карабаха

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал разблокировать Лачинский коридор для передвижения

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал разблокировать для передвижения Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, цитирует «Арменпресс».

«Генеральный секретарь подтверждает свои призывы к деэскалации напряженности и обеспечению свободного и безопасного передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, он выражает свою поддержку посредническим усилиям», — сказано в заявлении.

Как утверждает Дюжаррик, представительства ООН в Армении и Азербайджане поддерживают открытую связь с властями стран и международными организациями. Также они готовы отреагировать, если поступит обращение и позволят условия.

Лачинский коридор был перекрыт 12 декабря. Азербайджанские экоактивисты требовали завершить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. 13 декабря в Министерстве обороны России сообщили о проведении переговоров о возобновлении работы коридора. 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не осуществляют контроль за указанной территорией.

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Кристина Есикова
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