Российский арбитр Карасев завершил международную карьеру

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев завершил международную карьеру

Российский футбольный судья Сергей Карасев объявил о завершении международной карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне будет 44 года, уже почти год мы не судим в Европе. Сколько это продлится — неизвестно. И когда все вернется, я моложе не стану. Много времени не судить в Европе — это все равно простой», — заявил арбитр. Он добавил, что по окончании отстранения российских специалистов еще долго не будут назначать на международные матчи из-за длительного перерыва в работе.

В мае прошлого года Карасев рассказал о финансовых проблемах, возникших из-за отстранения россиян. «Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело», — пояснил он.

2 марта 2022-го в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не будут назначать российских арбитров на матчи под своей эгидой. Там подчеркнули, что санкции в отношении России не распространяются на официальных лиц матчей, однако от их услуг было решено отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».