Российский судья рассказал о проблемах из-за отстранения от международных игр
Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о финансовых проблемах, связанных с отстранением российских судей от работы на международных матчах. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело», — заявил Карасев.
Судья добавил, что в России главный арбитр получает 100 тысяч рублей за матч Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом назначения бывают не на каждый тур. «В случае серьезных ошибок можно вообще на какое-то время не работать в РПЛ. У многих арбитров по двое-трое детей, которых надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, — зарабатываем несравнимо меньше», — отметил Карасев.
2 марта в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не будут назначать российских арбитров на матчи под своей эгидой. Там подчеркнули, что санкции в отношении России не распространяются на официальных лиц матчей, однако от их услуг было решено отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».