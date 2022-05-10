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Российский судья рассказал о проблемах из-за отстранения от международных игр

Российский судья рассказал о финансовых проблемах из-за отстранения от международных игр

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о финансовых проблемах, связанных с отстранением российских судей от работы на международных матчах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело», — заявил Карасев.

Судья добавил, что в России главный арбитр получает 100 тысяч рублей за матч Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом назначения бывают не на каждый тур. «В случае серьезных ошибок можно вообще на какое-то время не работать в РПЛ. У многих арбитров по двое-трое детей, которых надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, — зарабатываем несравнимо меньше», — отметил Карасев.

2 марта в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не будут назначать российских арбитров на матчи под своей эгидой. Там подчеркнули, что санкции в отношении России не распространяются на официальных лиц матчей, однако от их услуг было решено отказаться «из-за нынешних обстоятельств и трудностей с выездом россиян за границу».

Алексей Гусев
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