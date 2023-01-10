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18:59, 10 января 2023Забота о себе

Звезда «Мне бы в небо» рассказала о страданиях из-за разрыва с любимым

Актриса Анна Кендрик призналась, что посещала психотерапевта после расставания с любимым

Фото: Alex Lupul / Globallookpress.com

Звезда фильмов «Мне бы в небо», «Элис, дорогая» актриса Анна Кендрик призналась, что посещала психотерапевта после расставания с любимым мужчиной. О том, какие страдания она пережила из-за разрыва отношений, рассказало издание People со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

У 37-летней актрисы было несколько громких романов, но замуж она до сих пор не вышла. Однако своим фактическим мужем она называла мужчину, с которым прожила шесть лет. Актриса не скрывает, что этот человек (предположительно, оператор Бен Ричардсон, — прим. «Ленты.ру») сильно любил ее, а она планировала создать с ним семью.

Это был мой человек. Мы даже заморозили с ним эмбрионы на будущее. Но потом я поняла, что все пошло наперекосяк. Мне стало казаться, что я живу с незнакомцем

Анна Кендрикактриса
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Актриса призналась, что стала замечать изменение в поведении любимого, а позже он признался, что увлекся другой женщиной. Кендрик старалась спасти отношения, посещая семейного психотерапевта. Ей казалось, что мужчина решился на разрыв из-за ее невыносимого характера, и вообще она должна быть благодарна, что он так долго терпел ее.

Я начала посещать двух терапевтов в неделю, стала медитировать. Я пыталась понять, как перестать сходить с ума и чувствовать то, что я переживала в тот момент

Анна Кендрикактриса

Описывая свои прежние отношения, Кендрик признается, что любила этого человека и доверяла ему больше, чем себе. «Поэтому, когда этот человек говорит вам, что у вас искаженное чувство реальности, а характер просто трудный, жизнь становится запутанной», — рассказала она.

В то же время актриса призналась, что у нее было множество возможностей для восстановления, которые недоступны другим людям.

Анна Кендрик снялась в 67 фильмах. Самыми известными из них являются «Расплата», «Элис, дорогая», «Жизнь прекрасна». За роль в фильме «Мне бы в небо» актрису номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана».

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о методике переживания разрыва отношений. Она заявила, что дружит с бывшими избранниками.

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Вера Владзиевская
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