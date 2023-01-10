Российский хоккеист развязал драку в матче НХЛ и был наказан

Российский игрок «Эдмонтона» Клим Костин устроил драку в матче НХЛ против «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин развязал драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. За полторы минуты до конца третьего периода Костин вступил в словесную перепалку с форвардом соперников Бренданом Лемье. После этого россиянин сбросил краги и вызвал оппонента на поединок. Оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами, Костину дополнительно дали десять минут за неспортивное поведение.

14 ноября драку в матче НХЛ устроил российский игрок «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин. В ходе потасовки с форвардом «Бостона» Энтони-Джоном Гриром Подколзин получил травму и покинул площадку. Хоккеист также пропустил следующую игру против «Баффало Сэйбрс» и некоторое время тренировался в защитной маске.

23-летний Костин пополнил состав «Эдмонтона» в октябре 2022 года после обмена с «Сент-Луис Блюс». За новую команду нападающий провел 26 матчей, забросив пять шайб и совершив четыре результативные передачи.