Продажу российской нефти по цене ниже потолка объяснили

Аналитик Юшков объяснил нестабильностью рынка продажу российской нефти по 38 долларов

Вступление в силу санкций против российской нефти привело к нестабильности на энергетическом рынке. Из-за этого некоторые поставки сырья марки Urals стоили 38 долларов, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Причина снижения цены

Продажа российской нефти по цене 37,8 доллара за баррель в порту Приморск 6 января стала результатом ограничительных мер Запада, считает аналитик. Такая стоимость, зафиксированная агентством Argus, значительно ниже установленного потолка цен в 60 долларов и меньше стоимости нефти марки Brent в тот день — 75,57 доллара за баррель.

«Идет переходный период с 5 декабря, когда вступили против России сразу два типа санкций. Во-первых, Евросоюз окончательно прекратил закупки российской нефти, перевозимой морским транспортом. Второй тип санкций — это потолок цен. Сейчас мало кто понимает, как все это будет работать. Если кто-то готов перевезти российскую нефть по цене ниже потолка, то нужна справка о стоимости, но что это за справка, и как это все будет происходить — неясно. Сейчас есть дефицит танкеров, готовых перевозить российскую нефть, даже если она стоит ниже потолка. Соответственно приходится доразмещаться на азиатских рынках, выталкивать оттуда конкурентов, поэтому приходится давать скидку», — сказал специалист.

Разные условия

При этом скидка на российскую нефть, транспортируемую морским путем, зависит от порта отгрузки, отметил Игорь Юшков.

Явно формируется тренд, что чем дальше от азиатских рынков находится порт, тем больше приходится давать скидку Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Получается, что самые большие скидки формируются в Приморске и Усть-Луге на Балтике, меньше скидки уже в Новороссийске и совсем незначительные скидки на Дальнем Востоке. Поэтому говорить, что мы все объемы нашей нефти экспортируем по 38 долларов за баррель, неправильно», — объяснил он.

Как изменится ситуация?

Случай продажи российской нефти ниже 40 долларов за баррель при более высоких рыночных ценах стал исключением, полагает Игорь Юшков.

Ситуация будет меняться, когда рынки начнут успокаиваться Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«В целом мы видим, что цены на нефть в мире не очень стабильны. Все боятся глобальной рецессии, поэтому это толкает цену вниз. Но при этом Китай снял ковидные ограничения, поэтому экономическая активность должна развиваться, это должно толкать цену вверх. Какая из этих тенденций победит, не совсем ясно, поэтому цена скачет», — заключил аналитик.

Министерство энергетики отреагировало на низкие цены и предложило ввести новые меры для ограничения дисконта. Ведомство будет следить за ценами на топливо и разрабатывать ограничения при необходимости. Какими будут эти меры, не уточняется.