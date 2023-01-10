Генсек ОДКБ заявил о безальтернативности организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов заявил, что альтернатива организации отсутствует

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил о безальтернативности объединения. Его слова передает РИА Новости.

«Все эти вызовы и проблемы затрагивают ключевую роль нашей организации, ее авторитет и способность быть действенным механизмом обеспечения региональной безопасности. (...) Глубоко убежден, что для ОДКБ альтернативы нет, она способна решать те задачи, которые на нее возложены», — сказал генсек.

Тасмагамбетов подчеркнул, что мир становится свидетелем крупных геополитических вызовов. Также, по его словам, перед мировым сообществом стоит задача решать очень сложные политические, экономические и другие проблемы. «Не менее сложные задачи стоят и перед ОДКБ», — добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году. Позднее Кремль ответил на это. Как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данное заявление стало «достаточно новым» и будет проясняться. Организация уже начала искать новое государство для проведения маневров.

