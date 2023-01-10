В Кремле прокомментировали отказ Армении проводить учения ОДКБ

Песков: детали отказа Армении проводить учения ОДКБ будут проясняться

Заявления Еревана о том, что Армения не собирается проводить учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут просняться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам Пескова, заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна об отказе проводить учения ОДКБ в 2023 году является «достаточно новым», поэтому члены организации будут поддерживать связь, чтобы прояснить детали позиции Еревана.

«В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — заверил пресс-секретарь российского лидера.

В пресс-службе ОДКБ, в свою очередь, заявили, что учения можно провести в другом месте.