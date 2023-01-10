Отказ Армении от учений ОДКБ объяснили

Политолог Тарасов связал с итогами карабахского конфликта отказ Армении от учений ОДКБ

Отказ Армении проводить на своей территории в этом году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связан с итогами карабахского конфликта 2020 года. Так решение Еревана в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Армения была недовольна поведением членов ОДКБ по отношению к тому, что происходит в зоне Лачинского коридора, а также вооруженным столкновением в сентябре 2020 года на границе с Азербайджаном. Армения требовала создать специальную комиссию, потому что считала, что осуществляется акт агрессии против ее территории, и что на границу должны были быть выдвинуты военные подразделения ОДКБ», — сказал он.

Осенью прошлого года проходил саммит ОДКБ в Армении. Ереван впервые отказался подписывать итоговый документ. Теперь они отказываются от учений. Они пошли ва-банк, и рассчитывают, что решить проблему им помогут западные партнеры Станислав Тарасов политолог

Согласно регламенту ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, при нападении на одно из государств-членов другие должны встать на его защиту. В случае конфликта в Нагорном Карабахе организация повела себя иначе, напомнил Станислав Тарасов.

«ОДКБ не сочло происходящие события актом агрессии, поскольку отсутствует демаркация границы, и стороны спорят по отдельным территориям. Не определен статус российских миротворцев — Армения считает, что они должны предотвратить действия Азербайджана, Азербайджан, наоборот, считает, что они должны предотвратить действия Армении. [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян вместе с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым создали интригу, которая вызвала антироссийские настроения в самой Армении», — объяснил политолог.

На решение Еревана также отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое заявление стало «достаточно новым» и будет проясняться.

В ОДКБ уже заявили, что изучают возможность перенести учения в другую страну.

Об отказе проводить маневры сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Министр обороны Армении уже письменно сообщил своим коллегам из ОДКБ, что в данной ситуации мы не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ в Армении. Данные учения, во всяком случае в этом году, в Армении проведены не будут», — сказал политик.