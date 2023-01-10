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15:08, 10 января 2023Бывший СССР

Пашинян не исключил замену российских миротворцев контингентом Совбеза ООН

Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН для урегулирования ситуации в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Армения может обратиться в Совет безопасности ООН для обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, если им будет что-то угрожать. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о возможном введении международного миротворческого контингента в Карабах, пишет ТАСС

«Армения не может не продлить мандат российских миротворцев. Но если мы увидим, что народу Нагорного Карабаха что-то угрожает, мы должны будем искать другие варианты», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Армения отказалась проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой она является, на своей территории в 2023 году.

На решение Еревана отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое заявление стало «достаточно новым» и будет проясняться. А ОДКБ уже начала искать новую страну для проведения маневров.

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