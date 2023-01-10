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20:13, 10 января 2023Мир

Жительница Бразилии описала масштабы беспорядков в стране

Жительница Бразилии рассказала о серьезных погромах в столице во время беспорядков

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Массовые протесты сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару привели к серьезным погромам в столице страны, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» местная жительница, гид в Сан-Паулу Оксана Евдокимова. Она описала масштабы прошедших беспорядков и то, какими последствиями они обернулись.

Самые крупные беспорядки прошли 8 январе в Бразилиа, рассказала собеседница «Ленты.ру».

«Повстанцы заняли и вандализировали все здания Национального конгресса, президентский рабочий дворец и здание Верховного суда. Все здания были варварски вандализированы повстанцами, предметы искусства серьезно повреждены», — поделилась она.

По словам Евдокимовой, среди населения была тревога и неуверенность в том, смогут ли справиться силовики с беспорядками.

Паники не было, очень переживали, что власти были не готовы к такому. Полиция-то прежняя, которая была при Болсонару, они не действовали

Оксана Евдокимоважительница Бразилии, гид в Сан-Паулу

По неподтвержденным данным, среди протестующих были провокаторы, рассказала «Ленте.ру» живущая в Бразилии блогер, модель Анастасия Пономарева.

Не могу утверждать с уверенностью, но есть информация о том, что среди бунтовавших в столице были даже нанятые провокаторы, которые делали поджоги, приносили холодное оружие, взрывчатые устройства и увеличивали уровень агрессии в толпе

Анастасия Пономареважительница Бразилии, блогер и модель

По словам Пономаревой, кроме Бразилиа и Сан-Паулу, масштабных протестов в других городах страны не было.

Министерство юстиции Бразилии сообщило о задержании 1200 участников беспорядков. В воскресенье, 8 января, толпа протестующих устроила массовые погромы в стране, в том числе внутри правительственных зданий.

Акции начались спустя неделю после инаугурации президента Инасиу Лула да Силвы. Сторонники экс-лидера страны Жаира Болсонару, который проиграл выборы осенью, призывали к отставке нового правительства. Новый глава государства ввел режим ЧП до конца месяца и пообещал наказать организаторов.

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Варвара Кошечкина
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