Порошенко назвал дату решения о поставке танков НАТО Украине

Порошенко заявил, что 20 января военные Украины и Запада встретятся на базе Рамштайн

20 января 2023 года представители министерств обороны Украины и западных стран проведут встречу на американской военной базе Рамштайн в Германии, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко. Его слова приводит РИА Новости. Цель встречи — окончательное решение вопроса поставки танков НАТО Украине.

«20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставке танков, включая британские Challenger, немецкие Leopard 2, а также некоторые бронетранспортеры, БМП (боевые машины пехоты — прим. «Ленты.ру») Bradley, французские и немецкие БМП», — заявил Порошенко.

В начале января ряд стран объявил о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят БМП Bradley модификации M2A2 ODS (Operation Desert Strom — усовершенствованный с учетом опыта операции «Буря в пустыне» вариант БМП — прим. «Ленты.ру»), Германия — БМП Marder, Франция — тяжелый бронеавтомобиль с противотанковой пушкой AMX-10RC.