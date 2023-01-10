Работникам российской компании захотели вручить фальшивые повестки на 23 февраля

Сотрудникам одной российской компании захотели вручить фальшивые повестки на 23 февраля

В одной из российских компаний сотрудникам захотели вручить фальшивые повестки на 23 февраля. Об этом сообщила эксперт в области рекрутинга, основатель HR-сервиса «Антирабство» и рекрутингового агентства Pruffi Алена Владимирская в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Владимирская рассказала, что видела чат, в котором сотрудники HR-отдела одной из компаний обсуждают подарки коллегам-мужчинам на 23 февраля. «Звучит предложение: давайте им всем вручим повестки. Они откроют, а там... приглашение в ресторан!» — написала она.

По мнению эксперта в области рекрутинга, HR-менеджеры иногда бывают «особоизбранными» людьми.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых государственных сферах.

Командующий специальной военной операцией Сергей Суровикин доложил главе Минобороны, что ситуация на фронте стабилизировалась благодаря мобилизованным. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в России не готовится вторая волна мобилизации.