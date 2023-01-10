Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:25, 10 января 2023Спорт

Владельцы ПСЖ захотели купить «Манчестер Юнайтед»

Владеющая ПСЖ компания QSI может приобрести «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Инвестиционная компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским клубом «Пари Сен-Жермен», хочет приобрести один из клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По информации агентства, приоритетными вариантами являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», обсуждение также вели с председателем правления «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэлом Леви. Владельцы QSI рассматривают как вариант выкупа полного пакета акций, так и приобретение небольшой доли в одной из команд.

Правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают клубам, принадлежащим одной группе компаний, участвовать в одном и том же турнире. Однако команды допускаются к соревнованиям, если в одной из них владелец удерживает основной пакет акций, а в другой — незначительный.

12 декабря 2022-го стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет продать клуб в 2023 году. Бывший футболист МЮ Дэвид Бекхэм выразил желание купить часть акций команды. «Ливерпуль» также был выставлен на продажу американской компанией Fenway Sports Group (FSG) из-за провала идеи создания Суперлиги.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России показало пуск ракеты «Искандера» по объекту ВСУ
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Мексика направила 1,5 тысячи военных в Синалоа после ареста главы наркокартеля
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 в НАО
В российском регионе после падения Ан-2 объявили траур
Россиянин приревновал друга к сожительнице и попытался убить его
Российские власти начали искать способы привлечь иностранные деньги
68-летняя модель показала фигуру в купальнике
Кандидат в президенты США захотел засудить Байдена
Бывшего главу McDonald's уличили в обмане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.