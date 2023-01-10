Владельцы ПСЖ захотели купить «Манчестер Юнайтед»

Владеющая ПСЖ компания QSI может приобрести «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Инвестиционная компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским клубом «Пари Сен-Жермен», хочет приобрести один из клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По информации агентства, приоритетными вариантами являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», обсуждение также вели с председателем правления «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэлом Леви. Владельцы QSI рассматривают как вариант выкупа полного пакета акций, так и приобретение небольшой доли в одной из команд.

Правила Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещают клубам, принадлежащим одной группе компаний, участвовать в одном и том же турнире. Однако команды допускаются к соревнованиям, если в одной из них владелец удерживает основной пакет акций, а в другой — незначительный.

12 декабря 2022-го стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет продать клуб в 2023 году. Бывший футболист МЮ Дэвид Бекхэм выразил желание купить часть акций команды. «Ливерпуль» также был выставлен на продажу американской компанией Fenway Sports Group (FSG) из-за провала идеи создания Суперлиги.