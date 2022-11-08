Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
2:1
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
3:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
18:27, 8 ноября 2022Спорт

Названа причина решения владельцев «Ливерпуля» продать клуб

Компания FSG, владеющая «Ливерпулем», выставила его на продажу из-за провала Суперлиги

Фото: David Klein / Reuters

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», выставила его на продажу из-за провала идеи создания Суперлиги. Причину называет ESPN.

По информации источника, представители FSG, ставшие в 2021 году одними из инициаторов создания турнира, были недовольны тем, что им не удалось организовать Суперлигу. Кроме того, компания обратила внимание на продажу лондонского «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. По их мнению, за «Ливерпуль» можно будет выручить аналогичную сумму.

7 ноября стало известно, что FSG подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. Компания может рассмотреть варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров.

FSG стала владельцем «Ливерпуля» в 2010 году. С того момента «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

Проект Суперлиги был разработан в апреле 2021 года. В нем принимали участие 12 топ-клубов Европы, в том числе «Ливерпуль». Из-за давления болельщиков, Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций и некоторых европейских лиг он был заморожен.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
При крушении Ми-2 в Костромской области погиб человек
Стала известна личность пилота упавшего в российском регионе Ми-2
Власти подтвердили гибель пациента при крушении вертолета в российском регионе
Молдавия попросила своих граждан помочь оплатить поставки газа из России
Экипаж упавшего в российском регионе Ми-2 вышел на связь
Губернатор Костромской области заявил о четырех пострадавших при крушении Ми-8
Премьер Украины предупредил об эвакуации из городов в случае энергокризиса
Москвич заманил к себе домой пятерых подростков и напоил их «сонной водой»
Стали известны подробности крушения Ми-2 в российском регионе
Названа причина решения владельцев «Ливерпуля» продать клуб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.