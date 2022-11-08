Названа причина решения владельцев «Ливерпуля» продать клуб

Компания FSG, владеющая «Ливерпулем», выставила его на продажу из-за провала Суперлиги

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», выставила его на продажу из-за провала идеи создания Суперлиги. Причину называет ESPN.

По информации источника, представители FSG, ставшие в 2021 году одними из инициаторов создания турнира, были недовольны тем, что им не удалось организовать Суперлигу. Кроме того, компания обратила внимание на продажу лондонского «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. По их мнению, за «Ливерпуль» можно будет выручить аналогичную сумму.

7 ноября стало известно, что FSG подготовила презентацию для потенциальных покупателей и готова отправить ее всем, кто заинтересуется командой. Компания может рассмотреть варианты как с полной продажей клуба, так и с привлечением новых акционеров.

FSG стала владельцем «Ливерпуля» в 2010 году. С того момента «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

Проект Суперлиги был разработан в апреле 2021 года. В нем принимали участие 12 топ-клубов Европы, в том числе «Ливерпуль». Из-за давления болельщиков, Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций и некоторых европейских лиг он был заморожен.