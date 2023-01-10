Роднина раскритиковала попавшего в реанимацию Костомарова

Ирина Роднина раскритиковала попавшего в реанимацию фигуриста Костомарова за переработки

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала попавшего в реанимацию олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Переработка — не только в фигурном катании, но и вообще в жизни — не всегда приносит положительные плоды. Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет», — заявила Роднина. При этом она пожелала 45-летнему Костомарову скорейшего выздоровления.

Костомаров попал в реанимацию ранее 10 января. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Фигуриста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и к аппарату для насыщения крови кислородом. У него диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду, дважды выигрывал чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году дуэт завершил карьеру.