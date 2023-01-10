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13:04, 10 января 2023Спорт

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, у 45-летнего бывшего фигуриста диагностирована пневмония. Его доставили в московскую клинику ночью 10 января. Утром состояние Костомарова ухудшилось, врачи оценивают его как крайне тяжелое. Уточняется, что мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помимо Олимпийских игр, в паре с Татьяной Навкой спортсмен дважды выигрывал чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году дуэт завершил карьеру.

После ухода из спорта Костомаров участвовал в телепроекте «Ледниковый период» и ледовых спектаклях. Он также исполнил несколько ролей в кино.

Андрей Стрельцов
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