Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:28, 10 января 2023Спорт

60-летний пилот продолжит гонку на «Дакаре» после аварии и госпитализации

Карлос Сайнс-старший продолжит гонку на «Дакаре», несмотря на полученную в аварии травму

Фото: Xavi Bonilla / Globallookpress.com

60-летний пилот Карлос Сайнс-старший продолжит гонку на «Дакаре»-2023, несмотря на травму, полученную в аварии. Об этом сообщается на странице ралли-марафона в Twitter.

Инцидент произошел на девятом этапе трассы. Сайнса госпитализировали с жалобами на боли в спине, однако на пути в больницу он потребовал развернуть медицинский вертолет и доставить его к машине. Уточняется, что пилот и его штурман Лукас Круз ждут, пока на место аварии прибудет автомобиль поддержки.

Сайнс дважды выигрывал чемпионат мира по ралли и четыре раза становился чемпионом «Дакара» в категории легковых автомобилей. Его сын Карлос Сайнс-младший выступает в «Формуле-1».

1 января двукратный чемпион «Дакара» в соревновании мотоциклистов, британец Сэм Сандерленд попал в больницу в результате аварии во время гонки. Уточняется, что спортсмен находится в сознании и может двигаться, однако он получил травму спины.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Российский военком объяснил отсутствие списков раненных при ударе по Макеевке
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию
Блогерша назвала неуместную на работе одежду для женщин
Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие
На Украине заявили о логичности вступления страны в НАТО
Звезда «Короны» призналась в смущении из-за съемок сцен секса с молодым актером
SpaceX запустила спутники OneWeb вместо России
Раскрыта главная опасность кофеина в составе энергетиков
В российском регионе накрыли бордель с подростками под видом массажного салона
Шойгу заявил об изменениях в обучении войск на основе полученного на СВО опыта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.