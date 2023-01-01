Двукратного чемпиона «Дакара» госпитализировали после аварии во время гонки

Двукратного чемпиона «Дакара» Сандерленда госпитализировали после аварии во время гонки

Двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» в соревновании мотоциклов, британец Сэм Сандерленд попал в больницу после аварии во время гонки. Об этом сообщает Speedcafe.com.

Инцидент произошел на 52-м километре первого этапа гонки. Уточняется, что кроме британца никто не пострадал. Спортсмен находится в сознании и может двигаться, однако он получил травму спины, из-за чего ему понадобилась госпитализация.

33-летний Сандерленд — победитель «Дакара» 2017 и 2022 года. Ралли-марафон 2023 года стартовал 31 декабря. Турнир продлится до 15 января.

Российские гонщики пропускают «Дакар»-2023. Чемпион 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин отказался подписать декларацию Международной автомобильной федерации (FIA) о политическом нейтралитете. Это условие необходимо было выполнить всем россиянам для участия в турнире.