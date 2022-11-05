Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
12:25, 5 ноября 2022Спорт

Карякин пропустит «Дакар-2023» из-за условий FIA о политическом нейтралитете

Гонщик Сергей Карякин пропустит «Дакар-2023» из-за условий FIA о политическом нейтралитете

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Чемпион ралли-марафона «Дакар» 2017 года, россиянин Сергей Карякин пропустит гонку 2023 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Пилот отказался подписать декларацию Международной автомобильной федерации (FIA) о политическом нейтралитете. Это условие необходимо выполнить всем россиянам для участия в турнире. «Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь мимо. Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, в которой мы живем», — сказал Карякин.

Спортсмен добавил, что написал письмо главе FIA Мохаммеду бин Сулайему с просьбой исключить пункты о политической позиции из документов. Однако в организации проигнорировали это обращение.

Гонщик также рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «Я лишился всех клиентов, которые покупали машины. Для содержания своей команды, думаю, выставлю на продажу одну из боевых (гоночных — прим. «Ленты.ру») машин», — признался чемпион.

Карякин — победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, серебряный призер «Ралли Дакар 2020» в классе Т3.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В костромском ночном клубе «Полигон» при пожаре погибли 15 человек
Умер бывший первый вице-мэр Москвы
Подростки взломали сайт Сената Узбекистана
В Киеве и семи областях Украины ввели график почасовых отключений электричества
Спасший людей мужчина раскрыл подробности пожара в кафе в Костроме
В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе
Стало известно о нарушениях в сгоревшем клубе в Костроме
Карякин пропустит «Дакар-2023» из-за условий FIA о политическом нейтралитете
Минобороны показало кадры уничтожения иностранных наемников в ходе спецоперации
Житель Франции выиграл 160 миллионов евро в лотерее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.