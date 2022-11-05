Гонщик Сергей Карякин пропустит «Дакар-2023» из-за условий FIA о политическом нейтралитете

Чемпион ралли-марафона «Дакар» 2017 года, россиянин Сергей Карякин пропустит гонку 2023 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Пилот отказался подписать декларацию Международной автомобильной федерации (FIA) о политическом нейтралитете. Это условие необходимо выполнить всем россиянам для участия в турнире. «Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь мимо. Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, в которой мы живем», — сказал Карякин.

Спортсмен добавил, что написал письмо главе FIA Мохаммеду бин Сулайему с просьбой исключить пункты о политической позиции из документов. Однако в организации проигнорировали это обращение.

Гонщик также рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «Я лишился всех клиентов, которые покупали машины. Для содержания своей команды, думаю, выставлю на продажу одну из боевых (гоночных — прим. «Ленты.ру») машин», — признался чемпион.

Карякин — победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов, серебряный призер «Ралли Дакар 2020» в классе Т3.