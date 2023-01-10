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19:46, 10 января 2023Из жизни

Вдовец создал копию покойной жены из силикона и поселил ее у себя дома

The Times of India: мужчина из Индии поселил дома копию покойной жены из силикона

Фото: Shutterstock

Житель индийского города Кайкхали, штат Западная Бенгалия, 65-летний Тапас Сандилья, создал копию покойной жены из силикона и решил с ней жить. Об этом сообщает The Times of India.

Супруга Тапаса, Индрани, умерла 4 мая 2021 года в разгар пандемии COVID-19. После смерти жены вдовец вспомнил о ее давнем желании. По словам Тапаса, десять лет назад он с супругой посетил храм в Маяпуре. Женщина была восхищена одной из статуй и заявила, что хочет, чтобы он создал ее скульптуру, если она умрет раньше него.

Тапас решил исполнить желание покойной жены и начал искать скульптора. В начале 2022 года он познакомился с Субималой Дасой, который занимается созданием силиконовых копий статуй для музеев. Мужчина заплатил скульптору 250 тысяч рупий (212 тысяч рублей) и спустя шесть месяцев кропотливой работы поселил готовую статую в своем доме.

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Теперь силиконовая скульптура женщины сидит на диване — ее любимом месте в доме при жизни. Вес статуи составляет около 30 килограммов. Она одета в шелковое сари — традиционную индийскую женскую одежду, которую Индрани надевала на свадьбу своего сына. На скульптуре также есть золотые украшения, которые любила носить женщина.

Тапас признается, что некоторые члены его семьи негативно восприняли идею создания статуи Индрани. Однако мужчина не отступился от задуманного. «Если мы можем хранить дома фотографии в рамке после смерти человека, то почему не статую?» — говорит он. Тапас утверждает, что благодаря скульптуре он чувствует, что жена по-прежнему находится рядом с ним.

Ранее сообщалось, что жительница Бразилии, вышедшая замуж за тряпичную куклу, пожаловалась на ее неверность. По словам женщины, она была очень счастлива в браке, пока не узнала про измены тряпичного супруга.

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Алиса Удовик
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