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18:14, 10 января 2023Бывший СССР

Украинский эксперт назвал условие резкого изменения ситуации на передовой

Экс-советник Кучмы заявил, что Киеву нужно 300 танков Abrams, чтобы сдержать Россию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Если Украина в ближайшие месяцы не получит от США около 300 танков Abrams, 10 батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и тактические ракетные комплексы ATACMS, ситуация на передовой для Киева резко изменится, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. (Заявление — прим. «Ленты.ру») о том, что конфликт закончится в 2023 году, пойдет наступление, — это просто детская глупость. Наоборот, все только начинается, тяжелейшие решения еще предстоят», — сказал эксперт.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 20 января 2023 года представители министерств обороны Украины и западных стран проведут встречу на американской военной базе Рамштайн в Германии. Цель встречи — окончательное решение вопроса поставки танков НАТО Украине.

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Василий Мека
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