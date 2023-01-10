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07:30, 10 января 2023Наука и техника

Названы причины двукратного падения спроса на iPhone в России

Главред Wylsacom Media Побыванец предрек продолжение падения спроса на iPhone в России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Двукратное падение спроса на iPhone среди россиян связано с рядом причин, рассказал главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру», а также спрогнозировал дальнейшее падение продаж.

Ранее стало известно, что в 2022 году спрос россиян на iPhone упал почти вдвое — продажи с января по ноябрь составили 2,2 миллиона единиц, что на 48 процентов меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.

С одной стороны, iPhone с каждым новым поколением не так уж сильно отличаются друг от друга, поделился специалист. «Аналитики рынка говорят о том, что новые модели продаются неважно, iPhone 14 Plus продается не очень хорошо, как iPhone 13 mini, который должен был заменить», — уточнил он.

С другой стороны, влияет на спрос и политическая ситуация, отметил Побыванец. Во-первых, нет официальных поставок продукции, во-вторых, население обеспокоено вопросом о том, будут ли работать сервисы Apple. «Пока все функционирует, но не работает Apple Pay, то есть расплачиваться смартфоном неудобно без этой опции. Цены, допустим, летом начали снижаться, сейчас снова растут», — высказался эксперт.

Я думаю, что вкупе все приводит к тому, что если для человека iPhone не самое важное устройство, то он не будет покупать новый

Александр Побыванецэксперт по мобильным устройствам

По его мнению, в 2023 году падение спроса продолжится. «Я думаю, ситуация вряд ли будет меняться в лучшую сторону, но, конечно, все зависит от политической обстановки. Если исходить из того, что есть сейчас, вряд ли люди будут покупать себе новые дорогие устройства, но останется категория тех, кто верен бренду и будет приобретать, как было всегда», — спрогнозировал Побыванец.

По итогам 2022 года Apple и Samsung потеряли первые места в топе продаж в России, сообщали «Ленте.ру» в «М.Видео–Эльдорадо». Более 65 процентов пришлось на устройства китайских производителей. Самыми популярными смартфонами стали Xiaomi Redmi 9A и Redmi Note 10S.

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Екатерина Смирная
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